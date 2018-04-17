Uluslararası sanat akademisi sergisi yarın

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin geleneksel uluslararası etkinliği AKADEMİADA 9, yarın açılacak sergi ile sona eriyor.
Sergi, saat 16.30’da YDÜ Araba Müzesi’nde açılacak. Sergide davetli akademisyen-sanatçılar Yıldız Doyran, Elif Varol Ergen, Birsen Giderer, Hakkı Engin Giderer, Nil Köken, Mehmet Örs, Lütfi Özden, Mahmut Öztürk ve Ilgaz Topçuoğlu’nun etkinlik süresince fakültenin resim atölyelerinde ürettikleri eserler yer alacak.
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl için çalışma alanı “Resim” sanat dalı olan sergi, 20 Nisan saat 15.00’e kadar izlenebilecek.