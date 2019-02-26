Tatlısu Ot Kültür Festivali, 3 Mart Pazar Günü

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Bu yıl 4’üncüsü düzenleyeceğimiz Tatlısu Ot Kültür Festivali’ni gerçekleştirirken amacımız, doğada doğal yollar ile yetişen 18 ot çeşitini tanıtmak, vatandaşlara kimyasal içerikli ürünler ile değil doğüal yollarla yetişen sağlıklı otlarla beslenmeyi teşvik etmektir dedi

Tatlısu Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Tatlısu Ot Kültür Festivali, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve bakanların katılacağı açılış töreni ile 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “ Bu yıl 4’üncüsü düzenleyeceğimiz Tatlısu Ot Kültür Festivalini gerçekleştirirken amacımız, doğada doğal yollar ile yetişen 18 ot çeşidini tanıtmak, vatandaşlara kimyasal içerikli ürünler ile değil doğal yollarla yetişen sağlıklı otlarla beslenmeyi teşvik etmektir. Diğer amacımız ise bölge ekonomisine katkı sağlamak, bölgeyi tanıtmak ve ülkemizi uluslararası düzeye taşıyarak yurt dışından da da tanıtımı gerçekleştirmektir. Festivalimizde Kıbrıs Türk Kültürüne ait yiyecek, içecek ve el sanatları gibi ürünler stantlarımızda yer alacak. Bir toplumun ayakta kalmasının önemli nedenlerinden biride kültür ve sanata verdiği değerdir. Festivalimize uluslararası sanat çalıştayı kapsamında 7 ülkeden 16 sanatçının katıldığı ressamlar buluşması çalıştayı da gerçekleştirilecek. Kendi kültürümüzden birçok gösteriye sahne olacak festivalimizde, halk dansları ve yerli gruplarımız da yer alacak. Festival kapsamında bu yıl özel davetlimiz olarak Murat Kekilli de festivalimizi onurlandıracak. Bu yıl başka bir yenilik olarak da yamaç paraşütü gösterileri ve helikopter uçuşları da olacak. Festivale gelecek olan vatandaşlarımız Minia Kıbrıs Müzesi, Antik Değirmen ve Cam Seyir Terası gezebilecekler. Festivalin düzenlenebilmesi için emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı ise festival kapsamında birçok yeniliklere imza attıklarını ifade ederek, “Tatlısu Belediyesi ile birlikte bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceğimiz Tatlısu Ot Kültür Festivali’nde bu sene birçok yenilik gerçekleştireceğiz. Festival süresince, Pandomim “Balıkçılar”gösterisi, Sahavet Aslan fırçası ile makyaj sanatı, gün boyunca canlı soğuk heykeller, uzun adamlar, Mustafa Tozakı’nın kalemi ücretsiz porte çizimleri, Grup Positron, Değirmenlik Belediye orkestrası ile Kıbrıs şarkıları, Grup Passnote, Enver Ertaş ve Mustafa İlteralp ile eğlenceli dakikalar, Ülkemizi O Ses Türkiye’de başarılı bir şekilde temsil etmiş Günay Mimar ve bu yıl festivalimize özel davetli olarak vokalisti ile beraber gelen Murat Kekilli, düzenleyeceği mini konser ile sevenleriyle buluşacak” dedi. (MHA)