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“Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” martta çocuklarla

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Bir çocuğun tabletiyle kurduğu ilişkinin anlatıldığı “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” isimli tiyatro oyunu mart ayında da çocuklarla buluşuyor.

“Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” martta çocuklarla
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Müzikli çocuk oyunu Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni, 6 yaş ve üzerindeki çocuklar için 3, 10 ve 24 Mart Cumartesi günleri 11.00 ve 12.00 seanslarıyla Lefkoşa AKM'de sahnelenecek.

Teknolojinin insanlar üzerinde yarattığı etkiyi, doğa ile zayıflayan bağı ve yön kaybını bir çocuk ekseninde ele alan oyun, bağımsız sanat için bir araya gelen genç kadrosu ( So Kolektif) ve Naci Talat Vakfı ile işbirliğiyle ortaya çıktı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Erdoğan Kavaz’ın yaptığı oyunda, Pınar İnandım, Fuat Zorali, Kurtuluş Altaylı rol alıyor.

Oyun hakkında bilgi almak veya rezervasyon yaptırmak isteyenler 0533 8494228 ve 0533 864 0662 numaralı telefonlara ulaşabiliyor.

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