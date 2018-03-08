Sanatçıların eserleri sergiye hazırlanıyor

Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan sanatçıların MGA’daki atölye çalışmaları devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 4-11 Mart tarihleri arasında 2.’si düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan sanatçıların MGA’daki atölye çalışmaları devam ediyor. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de bugün sanatçıların çalışmalarını yerinde görmek için MGA’yı ziyaret etti. Bulgaristan, Etiyopya, Ukrayna, Azerbeycan, Sırbistan, Kazakistan, Mısır, Rusya, Ürdün, Hindistan Özbekistan, Türkiye ve KKTC’den 24 sanatçı grubuyla Mağusa Gelişim Akademisi’nde bir hafta boyunca halkın izlenimine açık olan atölye çalışması yapıyor. 10 Mart’ta saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılacak sergiyle üretimler sergilenecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 2. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında sanatçıların yaptıkları çalışmaları yerinde görmek istediğini ifade ederek, sanat çalışmalarının sözde kalmamasını, uygulamanın içine girmenin gerektiğine dikkat çekti. İnsanlarımızı bir sanat eserinin nasıl ortaya çıktığını görmeleri için MGA tesisine davet eden Başkan İsmail Arter, “sanata ve sanatçıya daha çok değer verilmesi gerektiğini tekrar söylemek istiyorum. Biz bu yönde yolumuza devam ediyoruz. Tüm emeği geçen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemizin sanatçılarından Zühre Özkaraman ise, Gazimağusa Belediye Başkanı’nın desteğiyle festivalin 2.’sinin düzenlendiğini, 11 ülkeden 24 sanatçıyla etkinliğin sürdüğünü, çalışmalara halkı beklediklerini belirtti. Sanatçıların ülkemizin kültüründen ve duyarlılığından çok etkilendiklerini aktaran Özkaraman, sanatçıların kendi içsel duygularıyla üretim yaptığını, Başkan İsmail Arter’in de fırça darbeleriyle çalışmaya renk kattığını, böylesi güzel etkinliklerin geliştirilmesi için Başkan İsmail Arter’in örnek alınması gerektiğini ifade etti ve teşekkür etti.