Rüya Taner'den İzmir'de resital

Piyanist Rüya Taner, İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin davetlisi olarak, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinin "Çocuk Onkoloji Servisini Birlikte Yeniliyoruz " projesine katkı olarak düzenlediği "Müziğin Umuda Dokunuşu " Piyano Konseri programında konuk sanatçı olarak resital verecek.

İzmir'den diğer piyanistlerin de yer alacağı etkinlik, Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde bugün saat 14.00’te başlayacak ve üç oturum şeklinde gece saatlerine kadar sürecek.