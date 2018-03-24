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Rüya Taner'den İzmir'de resital

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Piyanist Rüya Taner, İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin davetlisi olarak, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinin "Çocuk Onkoloji Servisini Birlikte Yeniliyoruz " projesine katkı olarak düzenlediği "Müziğin Umuda Dokunuşu " Piyano Konseri programında konuk sanatçı olarak resital verecek.

Rüya Taner'den İzmir'de resital
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İzmir'den diğer piyanistlerin de yer alacağı etkinlik, Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde bugün saat 14.00’te başlayacak ve üç oturum şeklinde gece saatlerine kadar sürecek.

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