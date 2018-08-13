Pulya Festivali dolu dolu geçecek

10. Pulya Festivali ve 3.Yeniboğaziçi Belediyesi Uluslarasi Halk Dansları Festivali, bu yıl 17-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 10. Pulya Festivali ve 3. Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Festivali bugün Salamis Bay Conti Hotel’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

17-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin basın toplantısında konuşan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, turizm bölgesi olan Yeniboğaziçi Beldesi için festivalin gerçekleştirilmesinin hem bölge tanıtımı, hem de ülke tanıtımı bakımından önemli olduğunu söyledi. Festivalin gelenek ve görenekleri sürdürmek ve gelecek nesillere aktarma açısından da önemli olduğuna işaret eden Zurnacılar, herkese iyi eğlenceler diledi.

Festivalin Ana sponsoru olan Dörter Construction adına Nihat Dörter ise yaptığı konuşmada, ülkemizde Yeniboğaziçi Pulya Festivali'nin önemine değinerek, böyle nitelikli organizasyonları her zaman desteklediklerini belirtti.

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali düzenleme komitesi başkanı Bedia Balses Çeliker ise festivale çok kısa bir sürede hazırlandıklarını, seçimlerden hemen sonra kısa bir sürede geniş kapsamlı ve belediye hudutları içinde bulunan 8 köyü içine alan bir komite kurduklarını ve çok kısa bir sürede en iyi şekilde festivali yaratmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Festivali kendi öz değerleri ile yarattıklarını, kaliteli ve nitelikli programlarla ülkenin en iyi festivallerinden bir tanesini yaratmak amacıyla yola çıktıklarını belirtmiştir.

Festival programı hakkında bilgi veren Belediye kültür sanat sorumlusu Mehtap Sayıner ise, çeşitli etkinlikler, kültür-sanat programları, konserlerin içerikleri hakkında bilgi verdi.

Sayıner, ülkemiz sanatçılarından Arif Edizer, Şermin Sekizler, Lütfiye Özipek, Sertaç Gönültaş konserlerinin yanı sıra çocuk gecesi, pandomim gösterisi, çocuk defilesi, YBB Korosu, Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu, Aytotoro Tava Yemeği Yarışması, Karadenizliler gecesi, karikatürcüler buluşması (Mustafa Tozakı, Serkan Sürek), Orkun Bozkurt kitap imza etkinliği, Yiğitcan Hekimoğlu söyleşisi, Enginar Dolması film gösterimi, Herem konseri ve kapanış etkinliği olarak da Ferhat Göçer konseri olacağını açıkladı.

Spor etkinlikleri ile ilgili Spor komitesi sorumluları Aydın Kayol ve Halil Erdoğuş açıklama yaparken, Festival kapsamında ayrıca 3. Uluslararası Halkdansları Festivali hakkında Halk Dansları Yönetmeni Mehmet Çamlıdağ bilgi verdi.

Basın toplantısı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Dörter Construction direktörü Nihat Dörter arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile sona erdi.