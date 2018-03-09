“Pırtlatan Bal” çocuklarla buluşuyor

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu Çocuk Ekibi, Aziz Nesin’in yazıp İlke Susuzlu’nun yönettiği “Pırtlatan Bal” isimli oyunu, yarın Gazimağusa’da 15:30 ve 19:00 saatlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahneleyecek.
Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Pırtlatan Bal, bir çocuk oyunu olmasına rağmen yediden yetmişe herkese ders veriyor. Özünde insan sevgisini ve paylaşmayı barındıran oyun, insanların mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için yardımlaşma içinde olmaları gerektiğini vurguluyor.
Yarının büyükleri olacak bugünün çocuklarına öğütler veren oyunda bal, ‘pırtlıyor’. Peki bal hiç pırtlar mı? Cevap gayet basit, pırtlamaz.”