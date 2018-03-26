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Osman Güvenir'den bir roman, bir şiir kitabı

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Yazar Osman Güvenir’in Kıbrıs’ta kayıp Kıbrıslı Türklerin dramını konu alan “Gidişle Dönüşün Romanı… Kayıp İnsanların Dramı” adlı romanı ve “Griyle Mavi” adını şiir kitabı yayımlandı.

Osman Güvenir'den bir roman, bir şiir kitabı
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Güvenir, şehit ve kayıpların hatıralarına adadığı kitabında Kıbrıs’ta Enosis uğruna yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin yaşadıklarını anlatıyor.
Kapak yazısında romanını tam bir dram diye niteleyen Osman Güvenir, şunları kaydetti:
“Gidişle Dönüşün Romanı adını verdiğim bu eserim, yıllar önce Rumlar tarafından katledilip meçhul yer ve çukurlara gömülen, yıllar sonra da kemik yığını olarak dönen masum Türklerin arkada bıraktıkları eş ve çocuklarının dramıdır. 
Bu kitabı yazarken, hep eş ve baba özlemi çeken evlatların o büyük bekleyişlerini, acılarını, buruk sevinçlerini, umudu ararken yıkılışlarını ve kaybolan yıllarını yazmak istedim. Gerçekte bu kitap, tam bir ibret belgesidir.”

GRİYLE MAVİ
Osman Güvenir’in “Griyle Mavi” adını verdiği üçüncü şiir kitabında ise 27 şiiri yer alıyor.
Kitabın önsözünü Ersin Taşer yazdı. Taşer, “Osman Güvenir üçüncü şiir kitabına ‘Griyle Mavi’ derken, tozpembe yaşamın çok gerilerde kalan farkındalığını hissettiriyor insana…” ifadelerini kullandı. Taşer, şiirleri okurken aşklarını, sevdalarını ve hayat gerçeklerini bulduğunu kaydetti.

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