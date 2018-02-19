banner107
9 0
45 0
5 0
Ödül töreninde şıklık yarışı
Ödül töreninde şıklık yarışı
45 0
MTG ohh, GG off dedi
MTG ohh, GG off dedi
52 0
102 0
6 0
36 0
banner82
banner147

''Mor'' isimli tiyatro oyunu 2 Mart'ta seyirciyle buluşacak

banner27

''Mor'' isimli tiyatro oyunu 2 Mart'ta seyirciyle buluşacak
banner137

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, ''Mor'' isimli tiyatro oyunu Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2 Mart Cuma günü saat 20.00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Girne’de seyirciyle buluşuyor. Oyun halka açık ve ücretsiz olacak.
Ali Yalçıner’in yazıp yönettiği, dramaturjisini Ragıp Ertuğrul, müziklerini Bülent Bayrak, kostüm tasarımını Merih Sualp’in yaptığı oyunda; Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Eser Rüzgar, Hafize Balkan ve Nilsu Akman rol alıyor.
Oyunda sığınma evinde yaşayan 5 kadının yaşanmış hikayeleri anlatılıyor. Kadına yönelik şiddeti, fiziksel şiddetin yanı sıra “cinsel, ekonomik, sözel ve duygusal biçimleriyle” ele alan oyun geçtiğimiz ay Türkiye’de de sahnelenmişti.
Şiddetten kaçarak sığınma evinde yaşayan 5 kadının günlük yaşamlarını, çekişmelerini, sosyal hayatlarını, alışkanlıklarını, dediko

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.