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Mağusa'da 'Yaşayan Sanat Müzesi' oluşturuluyor

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Mağusa'da 'Yaşayan Sanat Müzesi' oluşturuluyor
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Mağusa Buğday Camisi, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde, "daha önce hiç görülmemiş" bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlik saat 20.30’da başlayacak.

Etkinlik kapsamında, yaklaşık bir saat boyunca, kesintisiz olarak, başta dans olmak üzere müzik, tiyatro, görsel sanatlar, moda tasarımı gibi çeşitli sanat dallarının yer alacağı “yaşayan bir sanat müzesi” oluşturulması hedefleniyor.
“Malakut” adı altında gerçekleştirilecek olan etkinliğin koreografisini Mağusa’da doğup büyüyen ve Hollanda’da konservatuar-dans eğitimi almakta olan K. Muhammed Adem üstlendi. Etkinlikte 25’den fazla yerli sanatçı çeşitli performanslar sergileyecek.
20 TL değerindeki giriş biletleri için 0533 885 58 73 numaralı telefon aranabilir veya info.malakut@gmail.com adresine mesaj atılabilir.

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