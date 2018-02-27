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LTB EMAA kurs kayıtları başlıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliği ile düzenlenen bahar dönemi kurslar için kayıtlar 1 Mart Perşembe günü başlıyor.

LTB EMAA kurs kayıtları başlıyor
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LTB’den verilen bilgiye göre, kayıtlar mesai saatleri içerisinde 9 Mart’a kadar yaptırılabilir. Çocuklara yönelik 3 aylık kursların ücreti 300, yetişkinlerin aylık kurs ücreti ise 100 TL olacak. Kayıtlar LTB Dış İlişkiler Birimi’nde yaptırılabilir.  Kurslar hakkında bilgi 22 85221 (dahili 1380) numaralı telefondan alınabilir.

ÇOCUK KURSU

Çocuk Atölyesi  (Grup 1: 4-6 yaş ve Grup 2: 7-9 yaş)
Kurs Sorumlusu: Ozan Özgenler 
Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi

17 YAŞ VE ÜZERİ KURSLAR

Desen Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten 
Arabahmet Art Studio

Resim Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten 
Arabahmet Art Studio

İllüstrasyon ve Karakter Tasarımı 
Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz  
EMAA Başkent Sanat Merkezi

Heykelin Halleri
Kurs sorumlusu: Zehra Şonya 
EMAA Başkent Sanat Merkezi. 

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