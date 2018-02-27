LTB EMAA kurs kayıtları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliği ile düzenlenen bahar dönemi kurslar için kayıtlar 1 Mart Perşembe günü başlıyor.



LTB’den verilen bilgiye göre, kayıtlar mesai saatleri içerisinde 9 Mart’a kadar yaptırılabilir. Çocuklara yönelik 3 aylık kursların ücreti 300, yetişkinlerin aylık kurs ücreti ise 100 TL olacak. Kayıtlar LTB Dış İlişkiler Birimi’nde yaptırılabilir. Kurslar hakkında bilgi 22 85221 (dahili 1380) numaralı telefondan alınabilir.



ÇOCUK KURSU



Çocuk Atölyesi (Grup 1: 4-6 yaş ve Grup 2: 7-9 yaş)

Kurs Sorumlusu: Ozan Özgenler

Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi



17 YAŞ VE ÜZERİ KURSLAR



Desen Kursu

Kurs Sorumlusu: Osman Keten

Arabahmet Art Studio



Resim Kursu

Kurs Sorumlusu: Osman Keten

Arabahmet Art Studio



İllüstrasyon ve Karakter Tasarımı

Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz

EMAA Başkent Sanat Merkezi



Heykelin Halleri

Kurs sorumlusu: Zehra Şonya

EMAA Başkent Sanat Merkezi.