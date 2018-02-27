LTB EMAA kurs kayıtları başlıyor

LTB’den verilen bilgiye göre, kayıtlar mesai saatleri içerisinde 9 Mart’a kadar yaptırılabilir. Çocuklara yönelik 3 aylık kursların ücreti 300, yetişkinlerin aylık kurs ücreti ise 100 TL olacak. Kayıtlar LTB Dış İlişkiler Birimi’nde yaptırılabilir. Kurslar hakkında bilgi 22 85221 (dahili 1380) numaralı telefondan alınabilir.
ÇOCUK KURSU
Çocuk Atölyesi (Grup 1: 4-6 yaş ve Grup 2: 7-9 yaş)
Kurs Sorumlusu: Ozan Özgenler
Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
17 YAŞ VE ÜZERİ KURSLAR
Desen Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten
Arabahmet Art Studio
Resim Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten
Arabahmet Art Studio
İllüstrasyon ve Karakter Tasarımı
Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz
EMAA Başkent Sanat Merkezi
Heykelin Halleri
Kurs sorumlusu: Zehra Şonya
EMAA Başkent Sanat Merkezi.