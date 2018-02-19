Lefkoşa “Yeni !f2” ye ev sahipliği yapacak

“Yeni !f2” adıyla yaklaşık 10 yıl önce başlayan alternatif film dağıtım ve paylaşım projesi, Lefkoşa’ya taşınıyor. Bu çerçevede hafta sonu Lefkoşa Suriçi’ndeki Stüdyo 21’de 5 ayrı filmin gösterimi yapılacak. Sidestreets Eğitim ve Kültür İnisiyatifi, suriçindeki café’lerden Hoi Polloi ile yine suriçinde spor, kültür ve sanat evi olarak hizmet veren Studio 21 işbirliğinde gösterime girecek filmler ücretsiz izlenebilecek.



Türkçe veya Türkçe alt yazılı filmlerin programı şöyle:



24 Şubat Cumartesi



13.00 Ava (Farsça)/ Dans Eden Kızlar (Türkçe)

16.00 Yüzleşme (Türkçe)





25 Şubat Pazar

11.00 Jane (İngilizce) / Kötü Kız (Türkçe)