LBO Çocuk Korosu tatile çıkıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu 2017-2018 sezonunu 12 Temmuz Perşembe akşamı vereceği konser ile kapatıyor.



LTB açıklamasına göre, Hare Yakula'nın şefliğini, Müge Görgül'ün yardımcı şefliğini ve Ercüment Şeker'in piyano eşliklerini yapacağı konser Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Halka açık ve ücretsiz olan konser 20.30'da başlayacak