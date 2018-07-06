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LBO Çocuk Korosu tatile çıkıyor

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Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu 2017-2018 sezonunu 12 Temmuz Perşembe akşamı vereceği konser ile kapatıyor.

LBO Çocuk Korosu tatile çıkıyor
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LTB açıklamasına göre, Hare Yakula'nın şefliğini, Müge Görgül'ün yardımcı şefliğini ve Ercüment Şeker'in piyano eşliklerini yapacağı konser Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Halka açık ve ücretsiz olan konser 20.30'da başlayacak

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