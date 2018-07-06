LBO Çocuk Korosu tatile çıkıyor

LTB açıklamasına göre, Hare Yakula'nın şefliğini, Müge Görgül'ün yardımcı şefliğini ve Ercüment Şeker'in piyano eşliklerini yapacağı konser Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Halka açık ve ücretsiz olan konser 20.30'da başlayacak
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