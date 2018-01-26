Kültür-Sanat Atölyesi kayıtları 29 Ocakta

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kültür Sanat Merkezi’nde yetişkin ve çocuklara yönelik düzenlenen; desen ve seramik, takı tasarım, ipek kozası, nakış, çocuk sanat eğitimi, fotoğrafçılık, Türk sanat müziği ve tiyatro kursları yeni kayıtlarla birlikte devam edecek. Girne Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat atölyesi kurslarına yeni kayıt süreci 29 Ocak’ta başlıyor. Sanat kurslarıyla ilgili ayrıntılı bilgi 815 21 19 numaralı telefon hattından 147 tuşlanarak (Kültür İşleri Birimi) alınabilir.





GÜNGÖRDÜ: SANAT KAVGADAN UZAK TUTAR

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili olarak, sanat eğitimi alanların kavgadan ve savaştan uzak, barışı, adaleti, sevgiyi erdem yaparak yaşadıklarını ifade etti.

SANAT ATÖLYESİ YETİŞKİN KURSLARI PROGRAMI

Fotoğrafçılık kursu Cumartesi 11:00-13:00, desen kursu (kara kalem) Pazartesi 19.00- 21.00, seramik kursu Salı 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇOCUK SANAT EĞİTİMİ

5-8 yaş arası Çocuk Sanatı Kursu Cumartesi 10.00-11.00 saatleri ve 9-13 yaş arası çocuklara yönelik sanat eğitimi Cumartesi 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TİYATRO ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu 9-11 yaş Çocuk Tiyatrosu Cumartesi 10:00-11:30 ve 11-20 yaş Gençlik Tiyatrosu Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında yapılacak.

KORO ÇALIŞMALARI

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu koro çalışmaları Pazartesi 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

EL SANATLARI VE TAKI TASARIMLARI ATÖLYESİ

Takı Tasarım Kursu Pazartesi 09.00-12.00, İpek Kozası kursu Çarşamba 09.00-12.00, nakış kursu ise Cuma 09.00-12.00 saatleri arasında