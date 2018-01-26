Kültür-Sanat Atölyesi kayıtları 29 Ocakta

GÜNGÖRDÜ: SANAT KAVGADAN UZAK TUTAR
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili olarak, sanat eğitimi alanların kavgadan ve savaştan uzak, barışı, adaleti, sevgiyi erdem yaparak yaşadıklarını ifade etti.
SANAT ATÖLYESİ YETİŞKİN KURSLARI PROGRAMI
Fotoğrafçılık kursu Cumartesi 11:00-13:00, desen kursu (kara kalem) Pazartesi 19.00- 21.00, seramik kursu Salı 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
ÇOCUK SANAT EĞİTİMİ
5-8 yaş arası Çocuk Sanatı Kursu Cumartesi 10.00-11.00 saatleri ve 9-13 yaş arası çocuklara yönelik sanat eğitimi Cumartesi 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
TİYATRO ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu 9-11 yaş Çocuk Tiyatrosu Cumartesi 10:00-11:30 ve 11-20 yaş Gençlik Tiyatrosu Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında yapılacak.
KORO ÇALIŞMALARI
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu koro çalışmaları Pazartesi 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
EL SANATLARI VE TAKI TASARIMLARI ATÖLYESİ
Takı Tasarım Kursu Pazartesi 09.00-12.00, İpek Kozası kursu Çarşamba 09.00-12.00, nakış kursu ise Cuma 09.00-12.00 saatleri arasında