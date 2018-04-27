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Konya'da ‘Dağ Denize Kavuştu’

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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın ‘barış’ ve ‘kardeşlik’ temalı ‘Dağ Denize Kavuştu’ adlı çocuk oyunu 11’inci kez düzenlenen "Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivalinde" tiyatro severlerle buluştu.

Konya'da ‘Dağ Denize Kavuştu’
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Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, festival, dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 11'inci kez Konya'da sanatseverlerle buluşturdu.

 

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