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Kısmet, Cannes'da görücüye çıkıyor

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Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üslendiği “Kısmet” adlı kısa film, festival yolculuğuna dünyaca ünlü Cannes Film Festivali ile başlıyor.

Kısmet, Cannes'da görücüye çıkıyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen “Kısmet”,  Fransa’da bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin “Kısa Film Köşesi”ne (Short Film Corner) kabul edildi. 

14-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Kısa Film Köşesi”, dünyanın dört bir yanından yapımcı ve dağıtımcıların filmleri izlemesine, yönetmenlerle biraraya gelmesine olanak sağlıyor. 

“Kısa Film Köşesi”, Cannes Film Festivali’nin 2004 yılından bu yana düzenlediği ve sadece festivalin konuklarına ve festivale akredite sektör temsilcilerine açık bir seçki.   

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İMKANSIZ BİR VASİYET

Senaryosunu Doğuş Özokutan’ın kaleme aldığı “Kısmet”in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.  Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir babanın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan kısa filmin görüntü yönetmenliğini Pieter Verburg, kurgusunu ise Tim Klok yaptı. 

Kostüm ve set tasarımını Hüseyin Özinal’ın üstlendiği filmin, görsel efektlerini  Fırat Tüzünkan yaptı. Kısmet’in müzikleri ise Mertcan Kıranda ve Çağıl İşgüzar imzasını taşıyor.  

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