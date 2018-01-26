KIFSAD'dan “The Fashion Workshop” sergisi

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD), Kültür Dairesi’nin katkılarıyla “The Fashion Workshop”isimli sergi düzenliyor.

Ünlü moda fotoğrafçısı Hasan Hüseyin ve Kıbrıslı ünlü modacılar Abdullah Öztoprak, Zerrin Akıncı ve Açelya Uluçay’ın katkıları ile düzenlenecek “The Fashion Workshop” sergisinin çalışmalarına başlandı.

Etkinlikle ilgili yazılı bir açıklama yapan KIFSAD Başkan Yardımcısı Özhan Özatay “The Fashıon Workshop” adı altında KKTC’de ilk kez olacak büyük bir organizasyona giriştiklerini kaydetti.

27 Ocak’ta başlayacak workshop çekimlerinde ülkenin ünlü modacıları Abdullah Öztoprak, Zerrin Akıncı ve Açelya Uluçay’ın tasarladığı tasarımlar eşliğinde yurtdışından gelecek yabancı profesyonel foto modellerin kullanılacağını bildiren Özatay, “Bu KKTC’deki fotoğraf dernekleri arasında bir ilk olacak” dedi.

33 FOTOĞRAFÇI YER ALACAK

Etkinlik hakkında bilgi veren Özhan Özatay, çekimlerin birinin sahil kenarında, diğerinin ise Mağusa’daki tarihi kapalı bir mekanda gerçekleştirileceğini belirtti.

Çekimlerde KIFSAD üyesi 33 fotoğrafçının yer alacağı bilgisini paylaşan Özatay, çekimlerin tamamlanması sonrasında 19 Mart 2018’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi sergi salonunda seçilen fotoğraflardan oluşacak “The Fashion Workshop “ sergisinin açılacağını duyurdu. “7 YILDIR FARKLILIK YARATIYORUZ”

2011 yılında fotoğraf sanatını sevdirmek ve geliştirmek için kurulan KIFSAD’ın her yıl ülke genelinde yapılmamış olanları yapabilmek, fark yaratabilmek adına fotoğraf sanatına değişik boyutlar kazandırmayı düşündüğünü ifade eden Özatay, geçen yıl ekim sonunda Lefkoşa Bedesten’de açtıkları Genel Karma Sergisi’nin de yankı uyandırdığını ve beğenildiğini kaydetti.