Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi’nde ikinci bölüm

Yakın Doğu himayelerinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi’nin ikincisi 5 Nisan Perşembe günü açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Near East Bank himayelerinde gerçekleştirilen “Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi’nin ikincisi açılıyor.

Resim-Sanat Müzesi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan ve 20 ressamın yaklaşık 40 eserinden oluşacak Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi II, 5 Nisan 2018 Perşembe günü saat 11.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda izlenime açılacak.

Sergide,Yılmaz H. Hakeri, Salih M. Çizel, Cumhur Deliceırmak, Nilgün Güney, İlkay Önsoy, Aşık Mene, Sümer Erek, Hikmet Olgaçer, Yücel Yazgın, Mustafa Hastürk, Hüseyin Özinal, Osman Keten, Mehmet Ulubatlı, Feryal Sükan, Ruzen Atakan, Mustafa Öztunç, Serkan İlseven, Birgül Beyazyüz, Zehra Şonya, Simge Uygur eserleriyle yer alacak.

Ocak ayında birincisi açılan sergide, 1890-1950 tarihleri arasında doğan sanatçıları kapsayan sergide, I. ve II. kuşak olarak adlandırılan ressamların doğa, naturmort, portre, Nü gibi farklı temalarda 18 ressamın eserleri sergilenmişti.

Serginin sanat yönetmeni ve küratörü Dr. Mustafa Hastürk, Kıbrıs Türk Plastik sanatlarının tarihi sürecinin bir belgesinin kaydını tutma amacıyla hayata geçirdikleri Retrospektif sergisinin ikincisinde orta kuşak sanatçıların eserlerinin sergileneceğini belirtti.

Serginin, Yakın Doğu Bank himayelerinde ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in özel ilgi ve desteğiyle gerçekleşeceğini anımsatan, Dr. Hastürk, “Sergimiz Kıbrıs Türk resminin doğuşuyla birlikte gelişme ve olgunluk dönemini kapsamaktadır. Sergi ve sergi için hazırlanan katalog Kıbrıs Türk resminin önemli bir kesitini sunması açısından oldukça önemlidir. Genç kuşakla devam edecek olan bu sergi dizisinin ikincisi olan bu sergimize tüm sanatçı ve sanatseverleri bekliyoruz” dedi.