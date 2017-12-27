KIBATEK, şiir ve öykü yarışması düzenliyor

Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu’nun (KIBATEK) 20. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, İskele Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Şiir Şöleni’nin 20. yılında, KIBATEK Vakfı , İskele Belediyesi ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) tarafından, 17 – 32 yaş arası KKTC yurttaşı genç yazarlara yönelik “Öykü ve Şiir Yazma Yarışması” düzenleniyor.

KIBATEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 15 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmalarla ilgili daha fazla bilgi “m.facebook.com/siiroykuyarismasi/” adresinden alınabilecek, konuyla ilgili sorular ise kibatekvakfi@gmail.com adresine yöneltilebilecek.