Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano dinletisi

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Amerikan Koleji Merhum Müdürü Salih Sonel anısına düzenlenecek dinleti, Cumartesi günü saat 21.00’de, GAÜ Girne Yerleşkesi Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de yer alacak.
Dinleti biletleri 10 TL karşılığında konser girişi sırasında da alınabilecek
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