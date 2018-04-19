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Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano dinletisi

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) himayesinde, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına, öğrenci piyano dinletisi düzenlenecek.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano dinletisi
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GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Amerikan Koleji Merhum Müdürü Salih Sonel anısına düzenlenecek dinleti, Cumartesi günü saat 21.00’de, GAÜ Girne Yerleşkesi Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de yer alacak.
Dinleti biletleri 10 TL karşılığında konser girişi sırasında da alınabilecek

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