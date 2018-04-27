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Kardeş Korolar Konseri

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azimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu ile Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Müziği Topluluğu bu akşam “Kardeş Korolar Konseri” düzenliyor.

Kardeş Korolar Konseri
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Konser öncesinde Koro Şefleri Aytaç Çağın ve Şehriban Kasapoğlu Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede konuk olarak bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Müziği Topluluğu’nun Koro Şefi Şehriban Kasapoğlu, Başkan İsmail Arter’e çeşitli yöresel hediyeler takdim ederken, Başkan İsmail Arter de Kasapoğlu’na ipek kozası işlemeli tablo verdi.

Konuk Alanya Korosu ile Kıbrıs Sanat Derneği Korosu’nun ortaklaşa verecekleri Konser bu akşam saat 20:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter kabulde yaptığı konuşmada, kendileri için çok kıymetli olan Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Müziği Topluluğu ve Koro Şefi Şehriban Kasapoğlu’nu Gazimağusa’da ağırladıklarını,  Gazimağusa’da aynı şekilde çok değer verdiği Kıbrıs Sanat Derneği Başkanı Aytaç Çağın ile Kasapoğlu’nun kültür-sanat adına çok iyi bağlar kurduklarını belirterek, geçtiğimiz günlerde Alanya’da verdiği konser için  Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu’na teşekkür etti.

Korolara teşekkür eden Başkan İsmail Arter, Alanya Korosunu her zaman Gazimağusa’da görmek istediğini söyledi.

Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Müziği Topluluğu Koro Şefi Şehriban Kasapoğlu’nun, kendilerine gösterdiği ilgiden ve çok iyi ağırlamasından dolayı; Kıbrıs Sanat Derneği Koro Şefi Aytaç Çağın’ın ise destekleri dolayısıyla İsmail Arter’e teşekkür ettiği belirtildi.

Koro Şefi Çağın, akşamki konserin farklı bir konser olacağını, koronun 12 saz ve 60 kişilik ekipten oluşacağını kaydetti.

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