banner107
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
13 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
221 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
55 0
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
61 0
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
53 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
143 0
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
404 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
41 0
banner82

“Kadın Filim Günleri " Pazartesi başlıyor

banner27

banner210
“Kadın Filim Günleri " Pazartesi başlıyor
banner192

Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen “Kadın Filim Günleri 2018-2019”, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü nedeniyle 26 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Ara bölgedeki Goethe Enstitüsü’nde yer alacak film günleri, “678” isimli filmin gösterimiyle başlayacak. Açılış töreni saat 18.00’de yapılacak.
Açılış törenine, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Menejeri Tiziana Zennaro da katılacak.
10 Aralık Pazartesi ise İnsan Hakları Günü ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Mücadele Kampanyası anısına “Banaz: A love story” filmi gösterilecek. Saat 17.30’da başlayacak film gösteriminin ardından iki toplumdan sivil toplum örgütleri, kampanyanın Kıbrıs ayağının etki ve sonuçlarını ele alacak.
17 Aralık Pazartesi saat 17.30’da ise Uluslararası Mülteci Günü nedeniyle “A Thousand Girls Like Me” gösterilecek.
Filmler, orijinal dillerinde ve İngilizce alt yazıyla gösterilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.