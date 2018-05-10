“İstibdat Kumpanyası” Kalkanlı’da sahnelenecek

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek oyundan elde edilecek gelirin tümünün, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezine bırakılacağı bildirildi.
Oyun, saat 20.00’de başlayacak ve oyuna 14 yaş altı çocuklar izleyici olarak alınamayacak.
SULTAN ABDÜLHAMİT DÖNEMİ...
Sultan Abdülhamit döneminde geçen oyunda, tiyatronun siyasete nasıl alet edildiği mizahi yoldan ele alınıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.