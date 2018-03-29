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İskele’de tiyatro ile kahkaha tufanı

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İskele Belediye Tiyatrosu, yeni komedi oyunu ‘Entrikalı Dolap Komedyası’nı izleyicilerle buluşturdu

İskele’de tiyatro ile kahkaha tufanı
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 İskele Belediyesi 9. Kültür Sanat Günleri devam ediyor. 
İskele Belediye Tiyatrosu, Kültür Sanat günleri kapsamında ve 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, yeni oyunu ‘Entrikalı Dolap Komedyası’nı izleyicilerle buluşturdu.  İskele Belediye Tiyatrosu’nun İskele AKM’de ücretsiz izlenebilen oyunu, 2 saat sürdü. 
Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Sami Yakar yönetmenliğindeki oyunda annesinin öldüğünü zanneden ve emekli maaşını üçkâğıtla almaya çalışan bir kadın ve ayrıldığı sarhoş kocası ile eve giren hırsızların başından geçen olaylar komik bir dille anlatıldı. 
Oyunda , Burkay Mehmet Uzun, Aliye Bozdağ, Şerif ErkurtGülersoy, Yaşan Kansu, Yalçın Arıcı, Muhterem Hocaoğulları, Celal Gülersoy, Arda İlteriş, Feridun Arkoç’un yanı sıra İskele Belediyesi personelleri Bilal Dericioğlu ile Ebru Kırmızı rol aldı. 
İskele Belediyesi’nin bu yıl 9.düzenlediği Kültür Sanat Günleri ise devam ediyor. 
Etkinlik, 30 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da İskele AKM’deki 20. İskele Belediyesi-Kıbatek Şiir Şöleni ile devam edecek

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