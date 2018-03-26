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İskele Belediye Tiyatrosu'ndan "Entrikalı Dolap Komedyası”

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İskele Belediye Tiyatrosu yeni oyunu ‘Entrikalı Dolap Komedyası” ile 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü olan yarın sahne alacak.

İskele Belediye Tiyatrosu'ndan "Entrikalı Dolap Komedyası”
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İskele Belediyesi 9. Kültür Sanat günleri kapsamında saat 20.00’da İskele AKM’de sahnelenecek oyun ücretsiz izlenebilecek.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 2. yılını sahnede kutlayacak Sami Yakar yönetmenliğindeki İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyununda annesinin öldüğünü zanneden ve emekli maaşını üçkâğıtla almaya çalışan bir kadın ve ayrıldığı sarhoş kocası ile eve giren hırsızların başından geçen komik olayları konu alıyor.

Yaklaşık 1,5 saat sürecek oyunun kadrosu ise Burkay Mehmet Uzun, Aliye Bozdağ, Şerif Erkurt Gülersoy, Yaşan Kansu, Yalçın Arıcı, Muhterem Hocaoğulları, Celal Gülersoy, Arda İlteriş, Feridun Arkoç’un yanı sıra İskele Belediyesi personelleri Bilal Dericioğlu ile Ebru Kırmızı’dan oluşuyor.

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