İbrahim Sadri'den şiir dinletisi

İskele Belediyesi’nin Kültür & Sanat Günleri yarın başlıyor. 9’uncusu düzenlenecek etkinlikler saat 20.00’deki açılışında İbrahim Sadri şiir dinletisi sunacak. Şiir dinletisi İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek Uluslararası Şiir Şöleni 30 Mart Cuma günü gerçekleşecek.

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek “Kültürlerin Kaynaşması” etkinliği ise Telsim Vodafone’un, iletişim desteğiyle 1 Nisan Pazar günü yapılacak. Etkinlik saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek. Farklı kültürlerin mutfaklarına ait yiyecekler, içecekler ve el sanatları satışa sunulacak.

İskele Belediyesi’nin Kültür & Sanat Günleri kapsamında tiyatro oyunları da sahnelenecek. Belediyeden verilen bilgiye göre, 8 Mart’ta Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun ‘Duyulmayan Çığlıklar’ isimli oyunu sahnelenecek. 14 Mart’ta Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun ‘Nor & Betmez’ isimli oyunu sanatseverlerle buluşacak.



17 Mart’ta Zalihe Susuzlu Tiyatrosu ‘Parsel Parsel’ isimli oyunu, 19 Mart’ta Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu ‘Karatahta’ ve 27 Mart’ta İskele Belediye Tiyatrosu 'Entrikalı Dolap Komedisi’ oyunu sahnelenecek.



Şef Ersin Tünay yönetiminde ‘Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korusu’ kültür sanat günleri kapsamında 10 Mart’ta konser verecek.



İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek tüm etkinlikler ücretsiz olacak ve saat 20.00’da başlayacak.



İskele Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri 1 Nisan’da sona erecek.