I. ve II. kuşak Türk ressamların sergisi 25 Ocakta YDÜ'de

“Türk Ressamları Retrospektif Sergisi”, 25 Ocak’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açılıyor.

YDÜ açıklamasına göre, 18 eserden oluşacak olan “Türk Ressamları Retrospektif Sergisi, saat 11:00’de YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin izlenimine açılacak Sergi, 23 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

Açıklamada, 1890-1950 tarihleri arasında doğan ressamları kapsayan sergide, I. ve II. kuşak olarak adlandırılan ressamların doğa, naturmort, portre, Nü gibi farklı temalardaki eserlerinin yer alacağı belirtildi ve şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk resminin başlangıcıyla birlikte birinci ve ikinci kuşak ressamlar olarak adlandırılabilecek dönemi içeren sergide, Olga Rauf, İsmet Vehit Güney, Cevdet Çağdaş, Ayhan Menteş, Ali Atakan, Göral Özkan, İnci Kansu, Salih Oral, Günay Güzelgün, Gönen Atakan, Özden Selenge, İsmet Tatar, Emel Samioğlu, Emin Çizenel, Güner Pir, Türksal İnce, Feridun Işıman ve Hikmet Uluçam’ın eserleri sergilenecek.”

Bu arada serginin sanat yönetmeni ve küratörü Dr. Mustafa Hastürk de açıklamasında, Kıbrıs Türk resim sanatının unutulmamasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Dr. Hastürk sergiyle ilgili şunları söyledi:

“Yakın Doğu Bank himayelerinde ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in özel ilgi ve desteğiyle gerçekleşecek olan sergi, Kıbrıs Türk resminin doğuşuyla birlikte gelişme ve olgunluk dönemini kapsamaktadır. Sergi ve sergi için hazırlanan katalog Kıbrıs Türk resminin önemli bir kesitini sunması açısından oldukça önemlidir. Elimizde olmayan nedenlerle kapsam dahilinde olması gereken tüm ressamları sergiye dahil edemedik ancak tümünü de katalog metninde anmayı ihmal etmedik. Bu sergi ve hazırladığımız katalogla amacımız, unutulmak üzere olan Kıbrıs Türk resim sanatını belgelemek ve önemli bir dönem ressamlarını izleyiciyle buluşturmaktır. Tüm sanatçı ve sanatseverleri sergimize bekliyoruz.”