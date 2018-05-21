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Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel

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“Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel" belgeselinin ilk gösterimi yarın gece yapılıyor.

Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel
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Yönetmenliğini ve senaryosunu Simge Çerkezoğlu’nun, görüntü yönetmenliğini Mehmet Alasya’nın üstlendiği, müzikleri Okan Ersan’a ait belgeselde Dome Otel’in kuruluşundan bugüne ayrıntılı tarihi bilgiler yanında, otelin ilginç mimarisinden, farklı toplumları buluşturan insan hikâyelerine kadar pek çok farklı konuya yer veriliyor.

Dome Otel’de saat 20.00’de başlayacak kırk beş dakikalık belgeselde, Girne ve Dome Otel’e ait farklı fotoğraf ve görüntüler ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Tür-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, Dome Otel yönetimi ve KKTC Vakıflar İdaresi arasında, otelin geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, otelin kurucusu Kostas Katsellis’in torunu Kostas Zambarloukos’un da sessizliğini ilk kez bu belgesel için bozduğunu kaydetti.

Bıçaklı, Zambarloukos’un otelin geçmişini anlatırken geleceğine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunduğunu, otelde yaşanan farklı dönemlere şahitlik eden dokuz kişinin daha anlattıkları ile bilinmeyen birçok detayın daha ortaya çıktığını belirtti.

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