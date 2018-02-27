Hisarköy şenlenecek

Geleneksel hale gelen Hisarköy Orkide Festivali, 3 Mart Cumartesi günü başlayacak. 2 gün sürecek festivalde dans ve folklor gösterileri yapılacak, konserler verilecek, doğa yürüyüşleri yapılacak, festival ateşi yakılacak.
Festival saat 10.00’da Orkideler Diyarı’na yürüyüş ve stantların açılışıyla başlayacak. Konuşmalar saat 13.15’te yapılacak ve akşam saatlerine kadar etkinlikler devam edecek.
Festivalin ikinci günü de yürüyüşle başlayacak.
Festival boyunca çocuklar için de seramik, kukla yapımı, resim çalışması gibi etkinlikler de yapılacak.
Etkinlik programı şöyle:
3 MART CUMARTESİ
10.00 Orkide Diyarına yürüyüş
13.00 Festival açılışı
13.15 Konuşmalar
13.45 Beşparmak Dağlarının Efesi (Cemal Boransel ve ekibi)
13.55 Lapta Belediyesi Halk Dansları (2 Grup)
14.15 Tepebaşı İlkokulu
14.30 Dance Fit Studio Dance
14.45 Akdeniz Halk Dansları
15.00 Dance Fit Studio Dance
15.20 Grup Supine Konseri
16.30 Grup Rast Konseri
Kokteyl ikramı ile festival ateşi yanacak
4 MART PAZAR
10.00 Orkideler Diyarına yürüyüş
13.00 Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi
14.00 Folk Der gösterisi
14.30 YDÜ Dans Okulu gösterisi
14.40 Çocuklar Yarışıyor
15.00 YDÜ Dans Okulu gösterisi
15.00 Grup Mat konseri
16.30 Passnote Konseri
Kokteyl ikramı ile festival ateşi