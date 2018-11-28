Hasan Rifat Siber’in kitapları yeniden hayat buluyor

Hasan Rifat Siber’in “Kıbrıs Türkleri’nin Tarımsal Folkloru, Köycülüğümüzün dünü-bugünü” isimli kitapları ailesi tarafından yeniden bir kitapta toplandı.

Uzun yıllar Kıbrıs Türk kültürü ve etkileri konulu kitaplar yazan, Tarım Bakanlığı eski müdürlerinden Hasan Rifat Siber’in 1983 ve 1990 yıllarında kaleme aldığı iki kitabını babaları rahmetli olduktan sonra ailesi yeniden bir kitapta topladı. Tarımın geliştirilmesi ve modern tarımı özendirici nitelikte yüzlerce makalesi ve broşürü yayınlanan Siber, kitabında özellikle varlık mücadelesi vermiş Kıbrıs Türk toplumu için dünden bugünden toprağın taşıdığı önem, tarihsel süreçte Kıbrıs Türk köylüsünün toprakla ilişkisi, üretimin ve çevrenin taşıdığı önem gibi konuları kaleme almıştı.