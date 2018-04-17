Güzelyurt Belediyesi 14. Tiyatro Günleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Sevgi Bahçesindeki Ağaç” adlı çocuk oyununu bugün sahneledi.





Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da Güzelyurt Amfi Tiyatro’da sahnelenen oyunu belediye sınırlarına bağlı kreş, anaokul ve ilkokul öğrencileri izledi.



Tiyatro Günleri Kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun “Naaş-ı Muhterem” isimli oyunu Cuma günü, Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “Parsel Parsel” adlı komedi oyunu ise 28 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek. Amfi Tiyatro’daki oyunlar saat 20.00’de başlayacak.