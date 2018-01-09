banner107
banner69
27 0
6 0
 
Doğan, Türkiye’de bileniyor
Doğan, Türkiye’de bileniyor
22 0
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
270 0
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
38 0
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
18 0
287 0
banner82

Gürcistan asıllı ressam Natia Chkheidze’in kişisel sergisi cuma gün

banner27

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, 12-25 Ocak tarihleri arasında Gürcistan asıllı ressam Natia Chkheidze’in “Palette of Imagination” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.

Gürcistan asıllı ressam Natia Chkheidze’in kişisel sergisi cuma gün



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre serginin açılışı, Cuma günü  saat 16.00’da Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından gerçekleştirilecek.

Beycanlar Bölgesi, Cengizhanlı Sokak’ta yer alan ve Girne Belediyesi’nin kısa süre önce restore ederek açılışını yaptığı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek sergiye tüm sanatseverler davet edildi. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.