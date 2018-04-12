Gazimağusa Belediyesi'nden sanat günü etkinliği

Gazimağusa Belediyesi, 13 Nisan Dünya Sanat Günü nedeniyle yarın üç sanat etkinliği gerçekleştirecek.



Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Sokakta sanat var, sanata dokunuyorum” etkinliği saat 17.30’da Zafer Anıtı çemberinden kortej yürüyüşü ile başlayacak ve sanat atölyeleri yapacakları çalışmalarla Namık Kemal Meydanı ve yan yollarda Suriçi’ni açık hava atölyesine dönüştürecek.



Gazimağusa Belediyesinin katkılarıyla Fotoğraf Büyüsü Dostları’nın (FODOS) “Geçmişten Günümüze Mağusa” isimli fotoğraf sergisi saat 18.30’da Buğday Camii’nde açılacak.



Gazimağusa Belediye Tiyatrosu’nun, İlke Susuzlu’nun yazıp yönettiği, Özlem Özarı, Saldıray Özarı, Enver Barsakçıoğlu, Firdevs Özdemir, Şenay Aktuğ, Ali Çetin, Edayla Eriş, Yavuz Selim Kılıç’ın rol aldığı “Üfür Üfür Tıs Etti” oyununun prömiyeri de, saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.



Tek perdelik komedi oyunu, 16 ve 20 Nisan ve 7 ve 11 Mayıs tarihlerinde de sahnelenecek.



Rezervasyon ve bilginin 0548 8166040 numaralı telefon aracılığıyla alınabileceği bildirildi.