Eylem, “Yangın Var” ile damga vuracak

Başarılı sanatçı Eylem, yepyeni şarkısı “Yangın Var” ile müzik piyasasına damga vuracak

Güzel sesi, dansları ve yaptığı şarkılarla herkesin gönlünde taht kuran

başarılı sanatçı Eylem, yeni bir çalışmayla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eylem, yepyeni şarkısı “Yangın Var” ile müzik piyasasına damga vuracak.

Beste ve sözleri Eylem’e ait olan “ Yangın Var” şarkısı, 2019 yılının en iyi pop şarkısı olmaya aday. Eylem yepyeni bir konsept ile de herkesi kendisine hayran bırakacak.

“Yangın Var” şarkısı ile Eylem; hissedilen karmaşık sevgi ve aşk duygularını anlatacak.

Beykoz Kundura Film Platosu’nda çekilen “Yangın Var” klibi;

dansları ve hikayesiyle herkesi heyecanlandıracak ve her yaş grubuna hitap edecek.

“Yangın Var” şarkısına ayrı bir özen gösteren Eylem, klibin farklı ve büyüleyici olması için İstanbul’da ünlü dans eğitmeni ve koreograf Erhan Asan ile çalıştı.

Görsel açıdan zengin olacak klibin yönetmenliğini Erhan Asan yaparken

Görsel Efekt uzmanı Caner Seçen bu klip içinde en son teknolojileri kullanarak yayına hazırladığını ve “Yangın Var” şarkısının klibinin de çok özel bir çalışma olacağını belirtti.