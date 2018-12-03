banner107
Hamitköy dört dörtlük
Hamitköy dört dörtlük
153 0
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
49 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
37 0
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
33 0
Naylon poşetler artık paralı
Naylon poşetler artık paralı
91 0
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
29 0
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
242 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
76 0
banner82

Eylem, “Yangın Var” ile damga vuracak

banner27

Başarılı sanatçı Eylem, yepyeni şarkısı “Yangın Var” ile müzik piyasasına damga vuracak

banner210
Eylem, “Yangın Var” ile damga vuracak
banner215

Güzel sesi, dansları ve yaptığı şarkılarla herkesin gönlünde taht kuran
başarılı sanatçı Eylem, yeni bir çalışmayla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eylem, yepyeni şarkısı “Yangın Var” ile müzik piyasasına damga vuracak.

Beste ve sözleri Eylem’e ait olan “ Yangın Var” şarkısı, 2019 yılının en iyi pop şarkısı olmaya aday. Eylem yepyeni bir konsept ile de herkesi kendisine hayran bırakacak.

“Yangın Var” şarkısı ile Eylem; hissedilen karmaşık sevgi ve aşk duygularını anlatacak.

Beykoz Kundura Film Platosu’nda  çekilen “Yangın Var” klibi;
dansları ve hikayesiyle herkesi heyecanlandıracak ve her yaş grubuna hitap edecek.

“Yangın Var” şarkısına ayrı bir özen gösteren Eylem, klibin farklı ve büyüleyici olması için İstanbul’da ünlü dans eğitmeni ve koreograf Erhan Asan ile çalıştı.

Görsel açıdan zengin olacak klibin yönetmenliğini Erhan Asan yaparken
Görsel Efekt uzmanı Caner Seçen bu klip içinde en son teknolojileri kullanarak yayına hazırladığını ve “Yangın Var” şarkısının  klibinin de  çok özel bir çalışma olacağını belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.