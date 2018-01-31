banner107
2 0
31 0
 
9 0
36 0
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
428 0
15 0
11 0
banner82
banner147

Eşek Günü Etkinliği 4 Şubatta

banner27

Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği, Eşek Günü etkinliğinin dokuzuncusunu 4 Şubat Pazar günü gerçekleştiriyor.

Eşek Günü Etkinliği 4 Şubatta
banner137

   

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 10.00 -17.00 arasında Dernek Binası önünde olacak.
Etkinlikte eşek gezileri, gençlerin folklor gösterisi, Büyükkonuk Belediyesi Kadınlar Korosu yer alacak. Dernek bahçesine kurulacak standlarda köy ürünleri, tavşan, civciv satılacak. 
Şubat tatilinde gerçekleştirilecek etkinliğin amacının özellikle şehirde yaşayan çocukların aileleri ile birlikte köyde güzel bir gün geçirmelerine olanak sağlamak olduğu kaydedildi. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.