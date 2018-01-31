Eşek Günü Etkinliği 4 Şubatta

Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği, Eşek Günü etkinliğinin dokuzuncusunu 4 Şubat Pazar günü gerçekleştiriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 10.00 -17.00 arasında Dernek Binası önünde olacak.

Etkinlikte eşek gezileri, gençlerin folklor gösterisi, Büyükkonuk Belediyesi Kadınlar Korosu yer alacak. Dernek bahçesine kurulacak standlarda köy ürünleri, tavşan, civciv satılacak.

Şubat tatilinde gerçekleştirilecek etkinliğin amacının özellikle şehirde yaşayan çocukların aileleri ile birlikte köyde güzel bir gün geçirmelerine olanak sağlamak olduğu kaydedildi.