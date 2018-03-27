“Esaretten Özgürlüğe” tarihi canlandıracak

Atatürk ve Türk halkının cumhuriyetin kurulma aşamasında verdikleri mücadelenin anlatıldığı “Esaretten Özgürlüğe” oyunu, Gazimağusa Belediyesi organizasyonuyla ülkemizde ilk kez oynanacak

Gazimağusa Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Gazimağusa’da tiyatro severlerle buluşturacağı Esaretten Özgürlüğe isimli oyunla ilgili dün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Tiyatro ASHK’ın Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu bir basın toplantısı düzenledi.

Tiyatro AŞHK’nin yazdığı, Hüseyin Köröğlu’nun yönettiği, Şenay Saçbüker ve Hüseyin Köroğlu’nun rol aldığı oyun, 27 Mart Salı akşamı saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Halkının cumhuriyetin kurulma aşamasında verdikleri mücadelenin anlatıldığı ve ilk kez Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. Kuruluş Yıl dönümüm olan 29 Ekim 2017’de sahnelenen “Esaretten Özgürlüğe” oyunu ülkemizde ilk kez oynanacak ve Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu’nun Tiyatrolar gününde oynadığı ilk oyun olacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’da halkımızı tiyatroyla buluşturma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle çok değer verdikleri Hüseyin Köroğlu’nun hem oynayıp hem de yönettiği Esaretten özgürlüğe oyununu halkla buluşturacaklarını söyledi. Tiyatro ile ilgili her türlü imkanı sanatçılara sağladıkları çalışmalarına bundan sonra aynı şekilde devam edeceklerini ifade eden başkan Arter, tiyatroya ulaşımı sağlanmak için ise Maraş bölgesinde Kombos meydanından ve Zafer Anıtı çemberinden otobüs kaldıracaklarını söyledi. Başkan Arter, başta davetlerini kabul eden ve Gazimağusa’ya gelen Tiyatro ASHK’ın Sanat Yönetmeni’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Köroğlu, 30 yıla yaklaşan meslek hayatında 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ilk kez kendi ülkesinde sahnede olacağını, bundan dolayı da hem Başkan İsmail Arter’e hem de belediyeye teşekkür etti. Esaretten özgürlüğe oyununun KKTC’de ilk kez sahneleneceğini ifade eden Köroğlu, oyunun 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te cumhuriyetin ilanıyla son bulan dönemi sahneye taşıyacaklarını ifade etti.

“Yaşadığımız toprakları şu anda gördüğümüz gibi varsayıyoruz. Ancak bazı gerçekleri unutuyoruz. Hangi topraklar üzerinde yaşadığımız ve bu toprakların hangi koşullarda bize armağan edildiğini anlatmaya çalıştık” diyen Köroğlu, Anadolu ile Kıbrıs Türkünün et ve tırnak gibi olduğunu ve birbirimizden ayrılamayacağımızı söyledi. Kurtuluş savaşı sırasında Kıbrıslı Türklerin müsamere düzenlediğini ve Anadolu’ya, Mustafa Kemal’e maddi destek sağlandığını söyleyen Köroğlu, İngiliz yönetiminin müsamere düzenleyen bir Kıbrıslı Türkü hapse attığını ancak o kişinin eşinin Türkiye’ye giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında savaşa katıldığını söyledi. Köroğlu, oyunda Nazım Hikmeti’in Kuvayı Milliye destanından şiirleri de sahnede seyirciyle paylaşacaklarını ve sürpriz bilgiler de sunarak farklı bir tarihsel yolculuk yapacaklarını söyledi.