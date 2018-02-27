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“Emekçi Kadınlar Panayırı” 10 Martta

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​ Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiği “Emekçi Kadınlar Panayırı” 10 Mart Cumartesi günü Girne’de yapılıyor.

“Emekçi Kadınlar Panayırı” 10 Martta
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CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, “Tezgahımız emek, dokuduğumuz gelecek” sloganıyla Girne Barış Parkı’nda kurulacak panayırda 10.00 -18.00 saatleri arasında kadınlar el emeği ürünlerini satışa sunacak. Üreten kadınlara katkı sağlamak amacıyla her yıl gerçekleştirilen etkinlikte müzik, dans ve çocuk aktiviteleri de yer alacak. 

Stant almak veya etkinlik sergilemek isteyen kadın ve sivil toplum örgütlerinin en geç 5 Mart tarihine kadar 0533 834 87 53 numaralı telefondan kayıt yaptırması gerekiyor. 

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