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“Düşte Umut Yürekte Sızı” Güzelyurt'ta

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Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin (GÜKAD) salı söyleşileri ve kitap tanıtımında bu hafta “Düşte Umut Yürekte Sızı” kitabı ele alınıyor.

“Düşte Umut Yürekte Sızı” Güzelyurt'ta
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Geçtiğimiz Haziran ayında yaşamını yitiren gazeteci-yazar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) kültür sanat programcısı Hakan Çakmak’ın vefat etmeden önce tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy’un hayatını kalem aldığı “Düşte Umut Yürekte Sızı” isimli kitabın tanıtımı ve söyleşi etkinliği, yarın saat 19.30’da Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Lokali’nde yapılacak.
GÜKAD’dan yapılan açıklamaya göre, GÜKAD ve Khora Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, Çakmak’ın BRT’de hazırlayıp sunduğu sanat programlarından derlenen kısa film gösterimi de yer alacak. 

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