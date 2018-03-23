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“Daha Neler Olacak” yeniden Lefkoşa'da sahneleniyor

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“Daha Neler Olacak” yeniden Lefkoşa'da sahneleniyor
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 “Daha Neler Olacak” isimli tiyatro oyunu, ikinci kez izleyiciyle buluşacak. 
Mektep Kültür Sanat Derneği Denyalı Ömer Şehir Tiyatrosu’nun geçen ay izleyiciyle buluşturduğu, turne programı kapsamında 10 Mart’ta Dikmen’de sahnelenen oyun, yarın akşam saat 19.30’da Lefkoşa AKM’de yeniden sahnelenecek. 
Senaryosunu Hüseyin Tunçerler’in yazdığı, Melek Tunçerler’in yönettiği oyunda; Ömür Tunçerler, Yasemin Karabekmez, İzlen Yılşen Zeden, Vedia Karahan, Gülsen Tunçerler, Mehmet Ormanlı, Melek Tunçerler ve Hüseyin Tunçerler rol alıyor.
Oyun, Nisan ayında turne programına devam edecek

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