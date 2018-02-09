CSO'ndan Sevgililer Günü Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) “Sevgililer Günü Konseri” ile müzikseverlerle buluşuyor.



Ali Hoca şefliğinde toplam 16 parçanın icra edileceği ve 12 Şubat Pazartesi saat 20.00’de başlayacak konser, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alacak.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Zeyin, Arda Aktar, Beste Berk, Enver Töre, Laden İnce, Sermin Dikmen Töre ve Vasfiye Çakırtaş’ın solist olarak yer alacağı konser, halka açık ve ücretsiz olacak.



KKTC CSO Sevgililer Günü konserinin ardından 20 Şubat Salı Akşam “Şubat Konseri” ile GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde oda müziği konseri gerçekleştirecek.



Şubat Konseri’nde 2017 Grammy ödüllü Kinan Azmeh ile Apple Hill Sting Quartet bu kez ilk defa bir orkestra ile performans sergileyecek.