CSO'dan kadınlar günü konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı’nın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında iki konser verecek. 8 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı’nda “Kadınlar Günü” resepsiyonu da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 7 Mart Çarşamba akşamı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi’nde, 9 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde sahne alacak. Kadınlar Günü konserlerinde orkestra şefliğini kadın şef Chloé van Soeterstède yapacak.

Halka açık ve ücretsiz konserde ayrıca piyano sanatçısı Rüya Taner solist olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Kadınlar Günü Konseri’nde Felix Mendelssohn, Edvard Greig, Ludwig van Beethoven’in eserleri seslendirilecek.

Ayrıca 8 Mart Perşembe akşamı Cumhurbaşkanlığı’nda “Kadınlar Günü” resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyon saat 18.30’da başlayacak.

“MOR” GİRNE’DE SAHNELEMİŞTİ

Kadına yönelik şiddeti konu alan Kadıköy Halk Tiyatrosu'nun "Mor" adlı tiyatro oyunu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde geçtiğimiz günlerde Girne'de sahnelenmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı'nın da izlediği oyunda, şiddetten kaçan ve sığınma evinde yaşayan 5 kadının hikayesi anlatılıyor.

Kadına yönelik şiddeti, sadece fiziksel değil, cinsel, ekonomik, sözel ve duygusal biçimleriyle ele alan oyun geçtiğimiz ay Türkiye’de de sahnelenmişti.

Ali Yalçıner’in yazıp yönettiği, dramaturjisini Ragıp Ertuğrul, müziklerini Bülent Bayrak, kostüm tasarımını Merih Sualp’in yaptığı oyunda; Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Eser Rüzgar, Hafize Balkan ve Nilsu Akman rol aldı.