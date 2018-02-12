Çardak Kuşu Sanat Atölyesinden ilk oyun

Çardak Kuşu Sanat Atölyesi, ilk oyunu olan “Kral ve Diğerleri”ni, yarın ve 21 Şubat’ta sahneleyecek.



Atölye’den yapılan açıklamaya göre, “black light” (siyah ışık) tekniğiyle 4 yaş üstü her yaştan seyirciye hitap eden Kral ve Diğerleri oyunu, yarın ve 21 Şubat’ta, 11.00, 12.00, 19.00 ve 20.00 saatlerinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Özlem Özkaram’ın yönettiği, Erdoğan Kavaz’ın oynadığı oyunun görünmez kahramanları oynatıcılar, Yena Hacışevki ve Yağmur Bayhanlı. Oyuna özel müzikleri Aytunç Akdoğu; dekor, kostüm ve ışık tasarımını Fatma Bender, illistirasyonları Yağmur Bayhanlı, afiş broşür tasarımını Hayri Samer yaptı. Müzik – efekt uygulamada Ceyda Alçıcıoğlu, Proje Koordinatörü olarak da Sevim Kultaş görev aldı.