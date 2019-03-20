Cahit ve İslamoğlu onuruna etkinlik düzenlenecek

Girne Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerinden araştırmacı yazar ve şair Neriman Cahit ile Halk bilimcisi ve şair Mahmut İslamoğlu’nun onuruna şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenleyecek.

Girne Grand Pasha Otel’de 21 Mart Perşembe akşamı saat 19:30’da gerçekleşecek etkinlik, halka açık gerçekleşecek. Etkinlikte, Kıbrıs Türk Yazarlar ve Şairler Birliği katkılarıyla hazırlanan Neriman Cahit ile Mahmut İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan görsel sunum gerçekleşecek. Etkinlikte, Kıbrıs Edebiyat Derneği’ne bağlı Lirik Şiir Grubu, her iki sanatçının şiirlerini okuyacak ve Hasan Gündüz müzik dinletisi sunacak.

GÜNGÖRDÜ: KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKTILAR

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, araştırmacı yazar Neriman Cahit’in; edebiyatçı, kadın hakları savunucusu, gazeteci ve öğretmen kimliğiyle tanındığını söyledi. Nidai Güngördü, çok sayıda kitabı yayınlanan ve ödülleri bulunan Cahit’in, “Hümanist Enternasyonal ve Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi’nin” ‘Ömür Boyu Başarı Ödülü’ne’ layık görüldüğünü kaydetti.

Başkan Güngördü, halkbilimci ve şair Mahmut İslamoğlu’nun ise uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlarada kültürümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde tanıttığını ve bir çok ödüle sahip olduğunu vurguladı. Güngördü, aynı zamanda öğretmen olan İslamoğlu’nun Kıbrıs’ta Halkbilimi alanında ilk onursal doktora alan edebiyatçı olduğuna dikkat çekerek, unutulmaya yüz tutmuş birçok edebi söyleyiş ve anlatımları araştırarak eserleştirdiğini kaydetti. Güngördü, Cahit ve İslamoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilecek etkinliğe tüm edebiyat severleri davet etti.