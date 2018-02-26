Çoğunluğu öğretmen olan amatör oyuncuların bir araya gelerek kurduğu “Tiyatrocuk” ekibi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan "Bizim Evde Neler Oluyor?" adlı iki perdelik komedi oyunu, güldürerek yardım topluyor.



Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına önce Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, ardından da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşan oyun,10 Mart’ta saat 20.00’de Girne’de GAÜ Spectrum’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümü yararına sahnelenecek.

Oyun, 17 Mart’ta ise Erenköy’de Erenköy Lisesi’nde bu okulun yararına sunulacak.

Şebnem Çobanoğlu ve Seçil Besim’in yazıp düzenlediği oyunda, Ruhsan Ankay, Zekiye Boral, Birol Tatlıcıoğlu, Seçil Besim, Aslıhan Kortmaz, Şebnem Çobanoğlu, Gözde Latifoğlu, İbrahim Toprak, Nilgün Ortaş, Zehra Faiz, Aytül Tükkan rol alıyor.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, bu tarz desteklerin, sadece bağışlarla ayakta duran vakıf için önemini vurguladı ve bundan onurlandıklarını, duygulandıklarını söyledi.

Vakıf yararına iki kez sahnelenen oyunun çok büyük katılımla izlendiğini ve beğenildiğini ifade eden İnce, tiyatroya gönül verenlere, oyunculara ve oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

“SAHNELEMEYE HAZIRIZ”

Tiyatrocuk oyuncularından öğretmen Nilgün Ortaş, oyunlarını başka sosyal sorumluluk projelerinde de sahnelemeye hazır olduklarını ve kendilerine 0533 864 03 68 numaralı telefondan ulaşılabileceğini söyledi.