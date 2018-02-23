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Bir şarkı da sen söyle

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Gemikonağı Sahil Yolu’nda “Bir Şarkı da Sen Söyle!” etkinliği düzenleniyor.

Bir şarkı da sen söyle
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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez düzenlenecek sosyal sorumluluk ve sanat etkinliği, yarın 12.00- 16.00 saatleri arasında yer alacak. 

Lefke Belediyesi’nin destekleriyle sanatçı Silvan Yaşlı önderliğinde, birçok sanatçının da katkısıyla düzenlenecek müzik şöleninde, sanatçıların önlerinde duracak bağış kutuları ve gönüllülerin kuracakları stantlar aracılığıyla Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına bağış toplanması planlandı. 

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce, herkesi hem vakfa üye çocuklara hem de sanata büyük katkısı olacak etkinliğe katılmaya davet etti ve organizasyona destek veren Lefke Belediyesi ile sanatçı ve gönüllülere teşekkür etti. 

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