Bellapais Müzik Festivali CSO Konseri ile açıldı

Müzik Vakfı organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın himayelerinde 22’incisi düzenlenen Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri ile açıldı.



Orkestranın şefliğini Artun Hoinic üstlenirken genç, ve yetişmekte olan Martynas Levickis ise muhteşem bir akordiyon performansı sergiledi. Uluslararası düzeyde solistler ve şefler de orkestraya eşlik ettiler.





TSK ARMONİ MIZIKASI ORKESTRASI KONSER VERECEK





Bellapais Müzik Festivali kapsamında 24 ve 25 Mayıs’ta ise Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası konser verecek.





Müzik Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Eray İnal, Gustav Holst, George Gershwin ve Edvard Greig’in eserlerinin seslendirileceği gecede, Kıbrıslı Türk konser piyanisti Rüya Taner de Edvard Greig’in konçertosunu seslendirecek. Konserler 21.00’da başlayacak.