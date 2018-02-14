“Bana Bir Şans Ver” oyunu turneye çıkıyor

​Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu, Alper Susuzlu’nun yazıp İlke Susuzlu’nun yönettiği “Bana Bir Şans Ver” isimli komedi oyunu ile turneye çıkıyor.

Oyun, “şans” kavramı etrafında iyilikle kötülüğü bir araya getiriyor. Polisiye kurgu içinde nostaljik değerlere atıfta bulunulan oyunda son söz seyirciye bırakılıyor.

Alper Susuzlu, İlke Susuzlu, Şenay Aktuğ ve Edayla Eriş’in rol aldığı oyunda teknik yönetmenliği Güzay Susuzlu yapıyor.

“Bana Bir Şans Ver” isimli komedi oyunu, 16 Şubat’ta Mehmetçik’te, 21 Şubat’ta Alsancak’ta, 23 Şubat’ta Alayköy’de ve 24 Şubat’ta Lefke’de izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, bilet ve bilgi için 366 76 97 veya 0533 866 2704 numaralı telefonların aranabileceği belirtildi.