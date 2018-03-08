Alper Kul, “Hamileyim” ile güldürecek

Güldür Güldür Show'daki performansıyla herkesi kahkahaya boğan Alper Kul, babalık macerasının hiç konuşulmayan taraflarını, “Hamileyim” adlı tek kişilik gösterisiyle, Kıbrıs’ta sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Güldür Güldür Show'daki performansıyla ekranlarda herkesi kahkahaya boğan Alper Kul, tek kişilik stand-up gösterisi “Hamileyim” ile hafta sonu Kıbrıs’ta sahne alıyor.

Media World organizasyonu ile gerçekleşecek etkinlik, 10- 11 Mart tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Saat 20:00’de başlayacak olan gösterinin biletleri, Deniz Plaza’dan temin edilebilecek.

İlgililerin 0533 854 12 61 nolu telefondan ayrıntılı bilgi edinebileceği açıklandı.

Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularından (BKM) Alper Kul’un, bu komedi gösterisinin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Bir erkek çocuk babası olan Alper Kul, 'Hamileyim' adlı gösterisini,

"Hormonları ip atlayan lohusa bir anne, uyumayan bir evlat ve şaşkın bir babanın hikayesi" olarak özetlerken, "Babalık sonradan öğrenilir" söyleminin komedisini yapıyor.

Evli bir erkek olmanın, bekar arkadaşlarıyla arasında neleri değiştirdiğiyle başlayan oyun, erkeklerin kimseye söylemediği iç seslerini itiraf ediyor.