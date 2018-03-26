Lefke Belediyesi’nin düzenlediği “9. Lefke Yafa Portakal Şöleni” 1 Nisan’da yapılacak.





Lefke Belediyesi’nin açıklamasına göre, Lefke Belediyesi çarşı merkezinde 11.00 – 20.00 saatleri arasında düzenlenecek şölende, çocuklar için etkinlik ve eğlenceler, müzik etkinlikleri, sağlık ve doğa yürüyüşleriyle sergiler yer alacak.