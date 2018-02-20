9. Kültür & Sanat Günleri 1 Mart’ta başlıyor.

İskele Belediyesi’nin bu yıl 9.’sunu düzenlediği Kültür & Sanat Günleri 1 Mart’ta başlıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayacak Kültür Sanat Günleri, 1 Nisan Pazar günü, bu yıl 3.’sü gerçekleşecek Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği ile son bulacak.

İBRAHİM SADRİ İLE ŞİİR DİNLETİSİ 1 MART’TA…

İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günlerinin açılışında, İskele AKM’deki kokteyl ve halk dansları gösterilerinin hemen ardından saat 20.00’de İbrahim Sadri sahne alacak.



‘SEVDAMIZ İSKELE’ FOTOĞRAF YARIŞMASI

Kültür&Sanat Günleri kapsamında bu yıl ‘Sevdamız İskele’ ana temalı fotoğraf yarışması da düzenleniyor. 15 yaşını doldurmuş KKTC’deki tüm amatör ve profesyonel herkese açık yarışma ve sonrasında düzenlenecek serginin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

ŞİİR ŞÖLENİ 30 MART’TA

Kültür Sanat Günleri’ne dâhil olan İskele Belediyesi-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni ise 30 Mart Cuma günü gerçekleşecek. Ülkemiz ve Türkiye’nin yanı sıra İran ve Bulgaristan’dan şairleri bir araya getirecek 20. İSKELE BELEDİYESİ-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni, 31 Mart Cuma günü saat 20.00’de İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

3.KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ 1 NİSAN PAZAR GÜNÜ

İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri, bu yıl 3.’sü gerçekleşecek Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği ile son bulacak. 1 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek etkinlikte, farklı kültürlerin mutfaklarına ait yiyecek – içecek ve el emeği göz nuru eserlerin satışı yapılacak. Dans gösterileri ve konserlerin yanı sıra, etkinlikte stant kurmak isteyenler için başvurular devam ediyor. İlgilenenler, İskele Belediyesi’ni 0548 810 12 12 numaralı telefondan arayarak bilgi alabilirler. Stant başvurularında son gün ise 15 Mart Perşembe.

TİYATRO

Kültür&Sanat günlerinde, 8 Mart’ta Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun ‘Duyulmayan Çığlıklar’ isimli oyunu, 14 Mart’ta Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun ‘Nor&Betmez’ isimli oyunu, 17 Mart’ta Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun ‘Parsel Parsel’ isimli oyunu, 19 Mart’ta Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu ‘Karatahta’ isimli oyunu, 27 Mart’ta ise İskele Belediye Tiyatrosu’nun 'Entrikalı Dolap Komedisi’ isimli oyunu sahne alacak. Öte yandan Şef Ersin Tünay yönetiminde ‘Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korusu’ da kültür sanat günleri kapsamında 10 Mart’ta konser verecek. İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak ve ücretsiz olan tüm etkinlikler saat 20.00’da başlayacak.